Боевики ВСУ оказались брошенными командованием и сдались с плен русским штурмовикам

Пятеро ВСУшников отказались от сопротивления, оказавшись в окружении под Комаром.Группа военнослужащих 23-й механизированной бригады ВСУ, включая одного офицера, добровольно сдалась в плен русским военным у села Комар на границе ДНР и Днепропетровской области.