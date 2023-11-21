Экс-министр госбезопасности ДНР Пинчук: из-за погоды дроны в зоне СВО ослепли

Дроны в зоне проведения спецоперации "ослепли" из-за погоды. Об этом URA.RU заявил бывший министр государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР), герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук.
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