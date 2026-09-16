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Царьград

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В поселке Ферма строят трибуны на 1000 мест для конного спорта

В поселке Ферма строят трибуны на 1000 мест для конного спорта

В поселке Ферма продолжается строительство спортивной инфраструктуры для конного спорта. На площадке, предназначенной для троеборья, уже завершены основные подготовительные работы: смонтирован дренаж, распределен грунтовый слой и произведен посев специализированной травяной смеси.

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