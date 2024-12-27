Начальник УМВД России по Еврейской автономной области Александр Добровольский встретился с сотрудниками полиции, близкие родственники которых выполняют задачи в зоне СВО

В преддверии новогодних праздников в Управлении МВД России по Еврейской автономной области состоялась встреча за чашкой чая начальника УМВД России по Еврейской автономной области генерал-майора полиции Александра Добровольского с семьями сотрудников полиции, близкие родственники которых выполняют задачи в зоне специальной военной операции.