Tasnim: РФ отправит на поиски Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей

Помощник лидера Российской Федерации Игорь Леветин в рамках диалога с представителем иранских властей поделился сведениями о том, что в соответствии с распоряжением главы государства Владимира Путина держава окажет Ирану помощь в поисках пропавшего после вертолётного крушения президента.
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