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Переехав в Новую Зеландию, сатанисты Сити решили очистить ненужную им тупую Европу ядерной бойней

Переехав в Новую Зеландию, сатанисты Сити решили очистить ненужную им тупую Европу ядерной бойней

ЦАРЬГРАД: НАТО ГОТОВИТ ПРЕВЕНТИВНЫЙ УДАР ПО РОССИИ: ПРИБАЛТИКА СТРОИТ "ЛИНИЮ СУРОВИКИНА" Страны Прибалтики, в первую очередь Эстония, строят на границе с Россией настоящую линию обороны, в которую войдут 600 бункеров, противотанковые заграждения, минные поля и другие фортификационные сооружения.

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