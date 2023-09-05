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Румыны удивились наглости Кыива и просят не тянуть мир в III мировую

Румыны удивились наглости Кыива и просят не тянуть мир в III мировую

«Тревожный вопрос: Украина хочет втянуть НАТО в войну, используя Румынию?» – Inpolitics (Румыния)Вкратце: чубаноиды "нашли" на территории Румынии взорвавшиеся российские беспилотники, румыны удивились и ответили, что это украинские фантазии.

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