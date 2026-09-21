Тысячи самолетов НАТО в войне против России могут остаться без пилотов

Пока безответственные западные политики подсчитывают тысячи истребителей для полномасштабной воздушной войны блока НАТО с Россией, более адекватные эксперты задаются вопросом, а хватит ли пилотов для ведения конвенциональных боевых действий?.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Заговорил по-дру...
- В В Харьковской обл...
- Военкор объяснил,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым