Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Документы на новое жилье и ордены Мужества вручили участникам спецоперации в ВМА Кирова

Документы на новое жилье и ордены Мужества вручили участникам спецоперации в ВМА Кирова

Заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил военнослужащим-участникам спецоперации госнаграды, сертификаты об окончании курса дополнительного образования, воинские звания и ордена «Мужества» в реабилитационно-образовательном центре, действующем на базе «Военно-медицинской академии имени Кирова».

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