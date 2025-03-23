FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    В поликлинике врач сказал, что московский департамент запретил врачам выписывать рецепт на очки, идите в салон-оптики...Будет видно. Эксп...
  • Юрий Гаврилов
    На счёт того ,что самый высокопоставленный , я бы сомневался. Уверен ,придёт время мы и о генералах предателях узнаемУмер самый высоко...
  • чак
    Гибоны придумывают всякую ерунду, лишь бы не работать.В ГАИ раскрыли, з...

Малой кровью. Хирург Катков рассказал про малотравматичное омоложение

Малой кровью. Хирург Катков рассказал про малотравматичное омоложение

Возможности аппаратной косметологии и уколов красоты велики. Но гравитация и возраст делают своё чёрное дело, поэтому множественные процедуры раз за разом дают все меньший эффект: лицо все равно «плывет», а тело в отсутствии нагрузок и диеты «расплывается».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх