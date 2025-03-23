Малой кровью. Хирург Катков рассказал про малотравматичное омоложение

Возможности аппаратной косметологии и уколов красоты велики. Но гравитация и возраст делают своё чёрное дело, поэтому множественные процедуры раз за разом дают все меньший эффект: лицо все равно «плывет», а тело в отсутствии нагрузок и диеты «расплывается».