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Выясняют, как у водителя хватило ума высадить ребенка из автобуса

Выясняют, как у водителя хватило ума высадить ребенка из автобуса

Девочка не смогла оплатить проезд, и взрослый мужчина счел это за основание не везти ее дальше. История случилась пару дне назад в Симферополе и широко разошлась по местному сегменту социальных сетей.

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Комментарии
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Дина Шакурова
Высаживать ребенка в незнакомом районе, конечно, очень опасно. Но нерадивые родители теперь специально не дают деньги на проезд детям после всех нашумевших случаев. Эта &quot;экономия&quot; семейного бюджета в дальнейшем обернется самим же родителям бедой - воспитывая детей в неуважении законов, в мелочной изворотливости и вранье - потом эти же ребятки поступят так и с родителями.
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ЭА
Эльдар Алиев
Сволочииии
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