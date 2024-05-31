Выясняют, как у водителя хватило ума высадить ребенка из автобуса

Дина Шакурова

Высаживать ребенка в незнакомом районе, конечно, очень опасно. Но нерадивые родители теперь специально не дают деньги на проезд детям после всех нашумевших случаев. Эта "экономия" семейного бюджета в дальнейшем обернется самим же родителям бедой - воспитывая детей в неуважении законов, в мелочной изворотливости и вранье - потом эти же ребятки поступят так и с родителями.