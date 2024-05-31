Девочка не смогла оплатить проезд, и взрослый мужчина счел это за основание не везти ее дальше. История случилась пару дне назад в Симферополе и широко разошлась по местному сегменту социальных сетей.
Выясняют, как у водителя хватило ума высадить ребенка из автобуса
Комментарии
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Дина Шакурова
Высаживать ребенка в незнакомом районе, конечно, очень опасно. Но нерадивые родители теперь специально не дают деньги на проезд детям после всех нашумевших случаев. Эта "экономия" семейного бюджета в дальнейшем обернется самим же родителям бедой - воспитывая детей в неуважении законов, в мелочной изворотливости и вранье - потом эти же ребятки поступят так и с родителями.
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21 час.
ЭА
Эльдар Алиев
Сволочииии
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15 час.
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