Всемирно известный писатель Шейх Хамиду Кане умер на 99-м году жизни

Сенегальский писатель с мировым именем Шейх Хамиду Кане скончался в Дакаре на 99‑м году жизни. О печальном событии сообщил президент Сенегала Бассиру Диомай Фай в своём аккаунте в соцсети X*.
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