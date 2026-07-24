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Царьград

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Гибатдинов анонсировал законопроект о защите участников СВО

Гибатдинов анонсировал законопроект о защите участников СВО

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов сообщил о скором внесении в Госдуму законопроекта, усиливающего ответственность за преступления против участников Специальной военной операции.

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