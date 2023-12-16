Смертельное ДТП с грузовиком «Урал» произошло в Забайкальском крае

Грузовик с рабочими «Урал» перевернулся в 22 километрах от поселка Новая Чара в Каларском районе.Пресс-служба управления МВД Забайкалья сообщила, что авария случилась ночью 16 декабря на технологической дороге одного из предприятий.
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