В России выросли продажи алкогольных напитков

По итогам первых двух месяцев этого года розничные продажи коньяка выросли на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 2,37 млн декалитров (дал), продажи игристых вин - на 10,9%, до 3,45 млн дал.
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