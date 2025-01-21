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Всё о женщинах

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Блогершу сравнили с богомолом из-за детали на платье

Блогершу сравнили с богомолом из-за детали на платье

Американская блогерша по имени Лорен купила наряд на день рождения и подверглась насмешкам в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok, которая насчитывает 761,5 тысячи подписчиков.

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