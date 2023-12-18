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Новое название экс-«Альфа Ромео», обгон года у Леклера, противостояние Тодта и ФИА, Ферстаппен завел бы 100 кошек и другие события «Ф-1» за неделю

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

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