В США на фестивале произошла массовая стрельба

На гастрономическом фестивале в Сиэтле, США, произошла массовая стрельба. Об этом сообщает CNN. Около 18:00 воскресенья по местному времени пожарная служба Сиэтла отреагировала на сообщения о стрельбе в культурно-развлекательном комплексе Seattle Center.