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В США на фестивале произошла массовая стрельба

В США на фестивале произошла массовая стрельба

На гастрономическом фестивале в Сиэтле, США, произошла массовая стрельба. Об этом сообщает CNN. Около 18:00 воскресенья по местному времени пожарная служба Сиэтла отреагировала на сообщения о стрельбе в культурно-развлекательном комплексе Seattle Center.

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