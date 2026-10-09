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Мировое обозрение

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К зиме готовы: «Газпром» накопил рекордные 73,296 млрд кубометров газа

К зиме готовы: «Газпром» накопил рекордные 73,296 млрд кубометров газа

Главное в тезисах: Рекордный резерв: «Газпром» на 100% выполнил план закачки в подземные хранилища — оперативный резерв газа достиг 73,296 млрд куб.

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