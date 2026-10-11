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Царьград

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Пара из Плесецка отметила золотую свадьбу после 48 лет работы

Пара из Плесецка отметила золотую свадьбу после 48 лет работы

Сотрудники Плесецкого отдела ЗАГС поздравили Сергея Ярославовича и Татьяну Алексеевну Белогуровых с 50-летием совместной жизни, зарегистрированным в октябре 1976 года в Мичуринске.

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