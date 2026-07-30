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За рулем

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Неприхотливый мотор, надежная АКП и нет проблем с запчастями — достойный кроссовер за 2 млн

Неприхотливый мотор, надежная АКП и нет проблем с запчастями — достойный кроссовер за 2 млн

Трехрядные кроссоверы с пробегом за 2 млн рублей – это всегда компромисс. Новыми такие машины давно стоят иначе, и на вторичном рынке главный вопрос не в цене, а в том, сколько этот автомобиль потребует внимания и денег сразу после покупки.

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