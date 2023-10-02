Daily Mail: сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли

По информации британской газетой Daily Mail со ссылкой на документы министерства финансов США, банковские следователи подозревали Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, в связи с "восточноевропейской сетью секс-торговли людьми" и фальсификацией чеков для выплат проституткам.
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