Daily Mail: сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли

По информации британской газетой Daily Mail со ссылкой на документы министерства финансов США, банковские следователи подозревали Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, в связи с "восточноевропейской сетью секс-торговли людьми" и фальсификацией чеков для выплат проституткам.