Польская «гэбня» пришла к организаторам антивоенного пикета

Польские спецслужбы утром во вторник провели обыски в квартирах активистов, которые накануне проводили акцию протеста возле посольства Украины в Варшаве, выражая возмущение попытками втянуть Польшу в боевые действия в угоду США.
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