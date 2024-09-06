Кукурелья о песне про Холанда: «Он воспринял это слишком близко. Слова были вырваны из контекста. Если поют чье-то имя, значит, это топ-игрок. Я бы сделал это снова»

Во время празднования победы на Евро-2024 защитник сборной Испании и «Челси» взял микрофон и спел для зрителей: «Куку-куку-релья, он ест паэлью, Куку-куку-релья, он пьет «Эстреллу», трепещи, Холанд, потому что идет Кукурелья!» После матча с «Челси» (3:0) форвард «горожан», отметившийся голом, вспомнил об этой песне: «Забавный парень, просил у меня футболку в прошлом сезоне».