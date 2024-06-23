Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Кровавый 37-й" всё-таки начался — «Дело Пивкина» способно стать настоящей бомбой, последствия от взрыва которой трудно переоценить. Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля...

"Кровавый 37-й" всё-таки начался — «Дело Пивкина» способно стать настоящей бомбой, последствия от взрыва которой трудно переоценить. Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля...

Борьба с самарской коррупцией выходит на новый уровень. Сегодня сотрудниками полиции прямо в рабочем кабинете был задержан один из самых одиозных региональных чиновников, врио министра транспорта и автодорог Иван Пивкин (на фото - слева).

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Ратник Ратник
Если не получит условного срока - поверю в то, что в стране что-то начинает меняться...
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