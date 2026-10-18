Это поражение стало четвёртым подряд для туринской команды в играх с римлянами — «Ювентус» уже четыре раза не может обыграть «Лацио».
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