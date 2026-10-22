Призывники прошли медосвидетельствование, психологический отбор и получили обмундирование перед отправкой в воинские части Краснодарского края и соседних регионов, в зону специальной военной операции они направляться не будут.
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