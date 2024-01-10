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Петербуржцы могут следить за уборкой снега в приложении «Я здесь живу»

Петербуржцы могут следить за уборкой снега в приложении «Я здесь живу»

С приходом зимы петербуржцы стали жаловаться на плохую уборку дворов и автотрасс от снега. Для решения проблемы и более оперативного реагирования власти города предложили использовать сервис «Уборка дорог» в городском мини-приложении «Я здесь живу».

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