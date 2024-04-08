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Кафу назвал «Зенит» одним из самых популярных клубов в Бразилии

Кафу назвал «Зенит» одним из самых популярных клубов в Бразилии

Легендарный Кафу заявил, что российский «Зенит» достаточно популярен в Бразилии. Бывший защитник сборной Бразилии, «Милана» и «Ромы», двукратный чемпион мира Кафу рассказал, что «Зенит» является одним из самых популярных клубов Бразилии и объяснил это необычное явление.

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