Кафу назвал «Зенит» одним из самых популярных клубов в Бразилии

Легендарный Кафу заявил, что российский «Зенит» достаточно популярен в Бразилии. Бывший защитник сборной Бразилии, «Милана» и «Ромы», двукратный чемпион мира Кафу рассказал, что «Зенит» является одним из самых популярных клубов Бразилии и объяснил это необычное явление.