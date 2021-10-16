Лучшее за неделю: тройка самых доходных карт октября и металлические счета

Главное преимущество доходного пластика в том, что деньги всегда под рукой. В любой момент можно забрать все средства и при этом не лишиться уже набежавших процентов, как неизбежно произойдет в случае с обычным депозитом, если изъять его досрочно.
Главное преимущество доходного пластика в том, что деньги всегда под рукой. В любой момент можно забрать все средства и при этом не лишиться уже набежавших процентов, как неизбежно произойдет в случае с обычным депозитом, если изъять его досрочно.
Свежие комментарии