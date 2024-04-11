Силы ПВО сбили ночью три украинских БПЛА в районе Курской области

Беспилотники были сбиты в Фатежском районе. Об этом сообщил губернатор области.Губернатор Курской области заявил, что ночью, 11 апреля, в Фатежском районе силами ПВО было сбито три украинских БПЛА самолетного типа.
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