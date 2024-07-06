Байден заявил, что не проходил тест на когнитивные способности

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что не проходил тест на когнитивные способности и уклонился от ответа на вопрос о том, готов ли сделать это и показать американцам результаты этого тестирования.
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