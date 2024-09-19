Боец Оливейра объяснил участие в поединке с Ионовым желанием попробовать новое

Бразильский боец смешанного стиля Алекс Оливейра по прозвищу Ковбой рассказал 19 сентября, что согласился на бой с россиянином Игорем «Имелей» Ионовым на турнире по кулачным боям «Бойцовского клуба РЕН ТВ» из-за желания попробовать в жизни разные вещи.