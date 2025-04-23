Servicepipe: букмекеров РФ накрыло DDoS-атаками перед новой игрой с Овечкиным

В ночь с 22 на 23 апреля, перед началом хоккейного матча между командами "Вашингтон Кэпиталз" и "Монреаль Канадиенс" с участием звезды Александра Овечкина, многие отечественные букмекеры столкнулись с DDoS-атаками.
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