Рафилия переходит из Кипра в Россию: переезд в Калининградский САР

Кипрская Rafylia Holding Limited становится МКАО "Рафилия" в Калининграде. Компания под руководством Николая Кардашевского объединит страховые активы, включая "Лучи Здоровье", и усилит партнёрство с "Интеррос" на внутреннем рынке.
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