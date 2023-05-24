Россияне ради отпуска готовы экономить на деликатесах и подарках

Большая часть россиян готова ради отдыха экономить на своей жизни: отказываться от трат на машину, подарки и деликатесы, откладывать покупки бытовых приборов, а так же исключить спортивные занятия.
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