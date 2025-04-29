Обратная сторона ЗОЖ

ЗОЖ из хорошей в целом идеи незаметно превратился в еще одну форму порабощения. Что есть ЗОЖ в понимании большинства? Вовсе не повышающие шансы жить долго и счастливо знания, помноженные на здравый смысл и умение слышать сигналы своего организма.