Обратная сторона ЗОЖ

ЗОЖ из хорошей в целом идеи незаметно превратился в еще одну форму порабощения. Что есть ЗОЖ в понимании большинства? Вовсе не повышающие шансы жить долго и счастливо знания, помноженные на здравый смысл и умение слышать сигналы своего организма.
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