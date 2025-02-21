Определились участники 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций

В Лиге Европы прошли заключительные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. По итогам стыкового раунда в следующий этап турнира вышли испанский «Реал Сосьедад» с Арсеном Захаряном, турецкий «Фенербахче», нидерландские «Аякс» и АЗ, чешская «Виктория» Пльзень, итальянская «Рома», румынский ФКСБ и норвежский «Буде-Глимт» с Никитой Хайкиным.