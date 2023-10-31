Военный ВСУ Ябчанка предупредил украинцев, что Украина может исчезнуть

Украинский военный Александр Ябчанка предупредил своих сограждан о том, что страна может исчезнуть. Боец нацбата Вооруженных сил Украины «Волки да Винчи» Ябчанка в беседе с каналом «Эспрессо» заявил, что, если все украинцы не будут принимать участия в боевых действиях, то Украины не станет.