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Военный ВСУ Ябчанка предупредил украинцев, что Украина может исчезнуть

Украинский военный Александр Ябчанка предупредил своих сограждан о том, что страна может исчезнуть. Боец нацбата Вооруженных сил Украины «Волки да Винчи» Ябчанка в беседе с каналом «Эспрессо» заявил, что, если все украинцы не будут принимать участия в боевых действиях, то Украины не станет.

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