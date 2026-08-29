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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кушнарев о победе над «Славой»: «Не сказал, что матч был непростым – у нас было тотальное преимущество во владении мячом»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Кушнарев оценил победу команды над «Славой-МАР» в 12-м туре чемпионата России по регби (57:0).

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