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33-летняя дочь Романа Абрамовича с помолвочным кольцом на пальце появилась в компании мужчины

33-летняя дочь Романа Абрамовича с помолвочным кольцом на пальце появилась в компании мужчины

Старшая дочь Романа Абрамовича давно живет в Лондоне. А недавно 33-летняя наследница олигарха спровоцировала слухи о помолвке.

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