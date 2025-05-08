Трамп назвал США, а не СССР главным фактором победы во Второй мировой войне

Соединенные Штаты Америки вновь назвал победителем во Второй мировой войне, а Советскому Союзу отвел роль «важного фактора» в этой победе президент США Дональд Трамп 7 мая во время общения с журналистами в Белом доме.
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