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Меч, топор и три винтовки. Швецию сотрясают стрельба и поножовщина в школах

Меч, топор и три винтовки. Швецию сотрясают стрельба и поножовщина в школах

В минувшем августе небольшой шведский город Фагерста потрясло известие: 18-летний юноша с мечом в руках проник в старшую школу «Бринеллсколан», где училась совершеннолетняя молодежь.

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