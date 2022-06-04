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Захарова потребовала извинений у СМИ, распространявших фейки Денисовой

Захарова потребовала извинений у СМИ, распространявших фейки Денисовой

Захарова потребовала извинений от западных СМИ, распространявших фейки Денисовой РИА Новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова была уволена из-за распространения фейков, такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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