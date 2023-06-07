Царьград

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В Челябинской области уволен глава поселения, убивший друга на охоте

В Челябинской области уволен глава поселения, убивший друга на охоте

Драма разыгралась 4 сентября 2022 года. Пострадавший скончался от кровопотери после ранения в бедро.Глава Петропавловского сельского поселения Уйского района Челябинской области отправлен в отставку после приговора, вынесенного судом 5 июня.

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