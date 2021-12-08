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В авиаполку ЮВО в Волгоградской области прошли командирские полёты

В авиаполку ЮВО в Волгоградской области прошли командирские полёты

Основной особенностью этого вида лётной подготовки является то, что задействован только руководящий состав авиационных подразделений, который совершенствует методику выполнения полётных заданий в целях последующего обучения молодых лётчиков.

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