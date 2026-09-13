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Регионы России

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Барко вернулся в заявку «Спартака» на матч с «Ростовом»

Барко вернулся в заявку «Спартака» на матч с «Ростовом»

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко прибыл вместе с командой на домашний матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против «Ростова».

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