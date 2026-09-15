В Кузбассе нашли живыми двух братьев, пропавших на сутки

В Кемеровской области завершились поиски двух несовершеннолетних братьев из Белова. Подростки 12 и 15 лет, отсутствовавшие почти сутки, были обнаружены живыми.
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