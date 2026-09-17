До 75% украинской армии составляют граждане, которые были мобилизованы принудительно, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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