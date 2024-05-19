В аэропорту Екатеринбурга самолет наехал на техника

Работника госпитализировали с травмой правой ногиAirbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» перед вылетом в Бишкек наехал на техника по выпуску воздушного судна в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
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